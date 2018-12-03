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قتلى وجرحى في حادث انقلاب حافلة بولاية أركنساس الأمريكية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:50 م
قتلى وجرحى في حادث انقلاب حافلة بولاية أركنساس الأمريكية
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وكالات
 

لقي اليوم طفل مصرعه وجرح 45 شخصًا آخرون إثر انقلاب حافلة تقل إحدى الفرق الرياضية على طريق سريع

 بولاية أركنساس الأمريكية.


وذكرت شبكة (ايه بى سي نيوز) الاخبارية الأمريكية أن سائقة الحافلة، التي نجت من الحادث، أبلغت الشرطة

 المحلية أنها فقدت السيطرة عليها أثناء مرورها بأحد المنحنيات الواقعة على الطريق السريع القريب من مدينة

 بنتون.


وأضافت الشبكة أن الحافلة كانت تقل أعضاء فريق شبابي لكرة القدم وأن بعض المصابين حوصروا داخل

 الحافلة بعد أن انقلبت عدة مرات.

المزيد عن: ولاية قتلى حافلة حادث جرحى انقلاب الأمريكية أركنساس
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