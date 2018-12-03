"عسيري وباهبري".. طريق الاتحاد لرد ثلاثية الأهلي في ديربي جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الاتحاد السعودي يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري مهاجم فريق الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وبرغم الرفض الكبير من جمهور الأهلي رحيل عسيري ومطالبة مجلس الإدارة برئاسة ماجد النفيعي بتجديد عقد اللاعب، لكن نادي الاتحاد يُصر على ضم عبدالفتاح عسيري لتعزيز صفوفه الهجومية.





ويهدف الاتحاد للتعاقد مع صفقات قوية لتحسين مركزه وترتيبه في بطولة الدوري، خاصة أن العميد يحتل المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.





ويرغب الاتحاد في الفوز على الأهلي والظفر بتوقيع اللاعب عبدالفتاح عسيري في الشتوية، ردًّا على فوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف في ديربي جدة في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.





وانضم عسيري انضم إلى صفوف النادي الأهلي في عام 2016، قادمًا من نادي الاتحاد.





ولن يكتفي الاتحاد بمحاولة التعاقد مع عبدالفتاح عسيري، لكن العميد سيتحرك كذلك لمحاولة إقناع نادي الشباب بالتخلي عن لاعبه هتان باهبري.



