عاجل.. سمير صبري يتنازل عن بلاغه ضد رانيا يوسف
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:49 ممريم الشريف
كشف الإعلامى عمرو أديب، عن تنازل المحامى سمير صبرى، عن البلاغ الذى قدمه ضد الفنانة رانيا يوسف، بعد ارتدائها لفستان جرىء.
وعلق أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر قائلا: "دة لو كان مكمل فى البلاغ كنا هنجبلك عيش وحلاوة".
وعلق أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر قائلا: "دة لو كان مكمل فى البلاغ كنا هنجبلك عيش وحلاوة".
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