رانيا يوسف لمهاجميها: "الرحمة".. وتكشف استدعائها للنائب العام

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة لكل من هاجموها قائلة: "فى شوية رحمة، ومكنش قصدى، مش أول مرة ألبس فستان، وأنا مش غاوية بهدلة".



وكشفت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أنه تم إستدعائها إلى النائب العام بعد واقعه الفستان، وذهبت ومعها المحامى بسبب بلاغ ضدها".