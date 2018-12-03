ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رانيا يوسف لمهاجميها: "الرحمة".. وتكشف استدعائها للنائب العام

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:49 م
رانيا يوسف لمهاجميها: الرحمة.. وتكشف استدعائها للنائب العام
طباعة
مريم الشريف
 
وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة لكل من هاجموها قائلة: "فى شوية رحمة، ومكنش قصدى، مش أول مرة ألبس فستان، وأنا مش غاوية بهدلة".

وكشفت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أنه تم إستدعائها إلى النائب العام بعد واقعه الفستان، وذهبت ومعها المحامى بسبب بلاغ ضدها".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 12:00:01 AM