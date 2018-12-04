مستشار بأكاديمية ناصر: معرض "إيديكس 2018" سيكون له مردود كبير على مصر

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" سيكون له عائد ومردود كبير على مصر.



وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، أنه متوقع أن يكون هناك 10 آلاف زائر لمعرض "إيديكس 2018" وهذا يساوى الكثير بالنسبة للسياحة المصرية، فضلًا عن أن هذا المعرض يضع اسم مصر على خريطة الإعلام العالمية فترة طويلة، معتبرًا أن هذا دعايا جيدة لمصر.



وتابع أن شركات التصنيع المصرية سيتم توقيع عقود تسليح معها، فضلًا عن هذا التجمع الكبير للأسلحة يساهم في مشاهدة القوات المصرية من هذا الكم الكبير من منظومات التسليح.

