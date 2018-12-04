الطالع الفلكى الثّلاثَاء 4/12/2018..الإحتِيَاط وَاجِبْ!

**القمرفى الرّبع الرّابع ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبَانَا من 24 نوفمبر - 6 ديسمبر.





*اليوم 25 هَاتُور قبطى، 4 كانُون أوّل رُومى ، 26 رَبيعٍ الأوّل ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الغيرة مُرّة وتْجِيبْلِكْ الضّرّة.(سيّد زيّان من فيلم غريب ولد عجيب-1983)





*القمر فى العقرب"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى العقرب يعنى

معارك عاطفيّة خلف الأبواب المُغلقة (المريخ يحكم الحمل والعقرب) لكنها معارك تنتج البشر، وقت عليك الإبتعاد عن إثارة غيرة زوجتك والإنتباه لنطق إسمها بشكلٍ صحيح ، التغافل عن عمليات التفتيش لمحفظة نقودك وهاتفك النقّال ، فترة مُناسبة للكشف عن زميل مُنافق يُضمر لك العداوة فى الخفاء كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة فمبدأ برج العقرب هى المقُولة حَرَّصْ ولا تَخوّنْشْ، تكوين مبالغ مالية لصندوق الطوارئ أو للودائع البنكية طويلة الأجل لمصلحة زوجتك و أطفالك بشكل خفى مُستتر دون لفت الأنظار حتى عن أقرب المُقرّبين والهدف إستبعاد أى فرصة للمساس بتلك الإحتياطات لمصلحة الزوجة والأبناء لأطول فترة زمنية مُمكنة، العقرب يرمز للسموم ،إذاً هى فترة مُناسبة لتنقية جسمك من سموم التدخين أو تناول أدوية الأمراض الصدرية وإزالة البلغم والتعافى من أمراض الكلى والكبد إن وُجِدَتْ ، بمشيئة الله تَعَالى.





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج الثور: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المُجازفة.





برج الجوزاء: إنغمس فى عملك بجدٍ وإجتهاد بعيداً عن مشاكل الآخرين ، هى لقمة عيشك وأنت لا تحتاج لتذكيرك بأهميتها لتأمين نفقات أسرتك.





برج السّرطان: الغيرة شعور إنسانى لكن الحسد شعور مَرَضِى،لا تقم باستشارة صديق فى إختيار شرائك لسيّارة بينما هو لايمتلك درّاجة، الإحساس نعمة.





برج الأسد: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويق بصمتك المُمَيّزة بدلاً من البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة،كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.





برج العذراء: قم بوضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.

برج الميزان: تبدو مثل النّحلة الشّغالة لتقوم بإنجاز مُهمّات متعدّدة ومُختلفة لمنزلك وعملك،إن كنت محظوظاً اليوم فقد تنال التقدّم العاطفى المرغوب وبصورة رسميّة.





برج العقرب: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج القوس: الأعمال التجارية الحرة ليست نهاية المطاف فلاتستخف بالوظيفة ذات الإمتيازات وتأمينات المعاش والصّحة،ما المانع من جمعك بين التجارة والوظيفة؟





برج الجدى: إبتعد عن تحدّى زوجتك أو والدتك قدر الإمكان ،التراجع أمام العاصفة ليس عيباً طالما كان أمام من تحبّهم ويحبّونك.





برج الدّلو: فنجان من القهوة المركّزة يفى بالغرض لتهدئة أعصابك المشدودة ونقل تروس نشاطك فى العمل للمستوى الرّابع ، بمشيئة الله تَعَالى.



