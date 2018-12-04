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زي النهاردة بتاريخ 4-12-2018

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 4-12-2018
زي النهاردة بتاريخ 4-12-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 4-12-2018

أحداث

1110 - الحملة الصليبية الأولى تحتل مدينة صيدا.

1858 - الإنجليز يخلعون «بابر شاه الثاني» آخر حكام «بني تيمور» في الهند عن عرشه وينفونه خارج البلاد.

1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يبحر إلى أوروبا لبدء محادثات السلام في مدينة فرساي بشأن الحرب العالمية الأولى.

1952 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر في علاقة تونس بفرنسا.

1954 - محكمة الثورة بمصر تحكم على ستة من قيادات الإخوان المسلمين بالإعدام، وعلى سبعة آخرين بالسجن المؤبد وذلك بتهمه محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فيما عرف باسم حادثة المنشية.

1977 - مظاهرات في منطقة الأندلس تطالب بحكم ذاتي موسع، أسفرت عن مقتل مانويل خوسيه غارثيا كاباروس.

1982 - جمهورية الصين الشعبية تتبنى دستورها الجديد.

1983 - الولايات المتحدة تقصف المواقع السورية في لبنان.

1985 - استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي «روبرت ماكفرلين» وذلك في أعقاب خطف المقاتلات الأمريكية لطائرة ركاب مصرية كانت تقل فلسطينيين في طريقهم إلى تونس.

1990 - الاتحاد السوفيتي يسمح بالملكية الخاصة لأول مرة.

1990 - زعيم المتمردين في تشاد إدريس ديبي يعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا بعد إقالة الرئيس حسين حبري.

1991 - تحرير آخر رهينة أمريكي في لبنان تيري أندرسون بعد ست سنوات ونصف من خطفه بواسطة حزب الله.

2011 - إهباط القوات العسکرية الإيرانية طائرة RQ-170 الأمريكية التي اخترقت حدود إيران الشرقية وكانت في مهمة لجهاز الاستخبارات الاميركية.

2014 - مجلس النواب التونسي ينتخب محمد الناصر رئيسًا للمجلس، وعبد الفتاح مورو نائبًا أول لرئيس المجلس.

2017 - مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد مقاتلين من الحوثيين؛ أثناء فترة المعركة التي قامت في صنعاء.

مـــــــــــواليــــــــــــــد

1590-السلطانة كوسم، نائبة السلطنة و زوجة السلطان أحمد الأول اليونان

1795 - توماس كارليل، كاتب ومؤخ اسكتلندي.

1889 - عبد الحميد بن باديس، مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

1892 - فرانثيسكو فرانكو، ديكتاتور إسبانيا.

1949 - جيف بريدجز، ممثل أمريكي.

1953 - جين ماري بفاف، حارس مرمى كرة قدم بلجيكي.

1959 - باول مكغراث، لاعب كرة قدم أيرلندي.

1961 - خالد سامي، ممثل سعودي.

1967 - غويليرمو أمور، لاعب كرة قدم إسباني.

1971 - طحنون بن زايد آل نهيان، سياسي إماراتي.

1975 - محمد رجب، ممثل مصري.

1980 - هدى صدقي، ممثلة مغربية.

1981 - عبد الرحمن الموسى، لاعب كرة قدم كويتي.

1982 - والدو بونس، لاعب كرة قدم من تشيلي.

1992 - جين، مغني في فرقة بانقتان.

وفيــــــــــات

749 - يوحنا الدمشقي، قديس مسيحي.

765 - الإمام جعفر الصادق، الإمام السادس للشيعة الاثنا عشرية.

1131 - عمر الخيام، فيلسوف وعالم فلك ورياضيات فارسي.

1642 - الكاردينال ريشيليو، رجل دين وسياسي فرنسي.

1679 - توماس هوبز، فيلسوف إنجليزي.

1696 - الإمبراطورة ميشو، إمبراطورة اليابان.

1798 - لويجي جالفاني، طبيب وعالم تشريح إيطالي.

1828 - روبرت جنكنسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1935 - شارل ريشه، عالم فيزيولوجيا فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1913.

1945 - توماس مورغان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1933.

1993 - فرانك زابا، مغني أمريكي.

2005 - ألفريد فرج، كاتب مسرحي مصري.

2006 - صفي الرحمن المباركفوري، أحد علماء الحديث في الهند.

2011 - سقراط، لاعب كرة قدم برازيلي.

2011 - عبد الحق أبو الخباب أحد مؤسسي الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.

2012 - طلحت حمدي، ممثل ومخرج سوري.

2015 - يوسي سريد، سياسي إسرائيلي.

2017 - علي عبد الله صالح، رئيس اليمن الشمالي السادس ثم رئيس الجمهورية اليمنية الأول.

أعيــــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات

ذكرى القديس يوحنا الدمشقي.

يوم التعدين في بولندا.

يوم البحرية في الهند.
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