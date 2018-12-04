زي النهاردة بتاريخ 4-12-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 4-12-2018





أحداث





1110 - الحملة الصليبية الأولى تحتل مدينة صيدا.





1858 - الإنجليز يخلعون «بابر شاه الثاني» آخر حكام «بني تيمور» في الهند عن عرشه وينفونه خارج البلاد.





1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يبحر إلى أوروبا لبدء محادثات السلام في مدينة فرساي بشأن الحرب العالمية الأولى.





1952 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر في علاقة تونس بفرنسا.





1954 - محكمة الثورة بمصر تحكم على ستة من قيادات الإخوان المسلمين بالإعدام، وعلى سبعة آخرين بالسجن المؤبد وذلك بتهمه محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فيما عرف باسم حادثة المنشية.





1977 - مظاهرات في منطقة الأندلس تطالب بحكم ذاتي موسع، أسفرت عن مقتل مانويل خوسيه غارثيا كاباروس.





1982 - جمهورية الصين الشعبية تتبنى دستورها الجديد.





1983 - الولايات المتحدة تقصف المواقع السورية في لبنان.





1985 - استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي «روبرت ماكفرلين» وذلك في أعقاب خطف المقاتلات الأمريكية لطائرة ركاب مصرية كانت تقل فلسطينيين في طريقهم إلى تونس.





1990 - الاتحاد السوفيتي يسمح بالملكية الخاصة لأول مرة.





1990 - زعيم المتمردين في تشاد إدريس ديبي يعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا بعد إقالة الرئيس حسين حبري.





1991 - تحرير آخر رهينة أمريكي في لبنان تيري أندرسون بعد ست سنوات ونصف من خطفه بواسطة حزب الله.





2011 - إهباط القوات العسکرية الإيرانية طائرة RQ-170 الأمريكية التي اخترقت حدود إيران الشرقية وكانت في مهمة لجهاز الاستخبارات الاميركية.





2014 - مجلس النواب التونسي ينتخب محمد الناصر رئيسًا للمجلس، وعبد الفتاح مورو نائبًا أول لرئيس المجلس.





2017 - مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد مقاتلين من الحوثيين؛ أثناء فترة المعركة التي قامت في صنعاء.





مـــــــــــواليــــــــــــــد





1590-السلطانة كوسم، نائبة السلطنة و زوجة السلطان أحمد الأول اليونان





1795 - توماس كارليل، كاتب ومؤخ اسكتلندي.





1889 - عبد الحميد بن باديس، مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.





1892 - فرانثيسكو فرانكو، ديكتاتور إسبانيا.





1949 - جيف بريدجز، ممثل أمريكي.





1953 - جين ماري بفاف، حارس مرمى كرة قدم بلجيكي.





1959 - باول مكغراث، لاعب كرة قدم أيرلندي.





1961 - خالد سامي، ممثل سعودي.





1967 - غويليرمو أمور، لاعب كرة قدم إسباني.





1971 - طحنون بن زايد آل نهيان، سياسي إماراتي.





1975 - محمد رجب، ممثل مصري.





1980 - هدى صدقي، ممثلة مغربية.





1981 - عبد الرحمن الموسى، لاعب كرة قدم كويتي.





1982 - والدو بونس، لاعب كرة قدم من تشيلي.





1992 - جين، مغني في فرقة بانقتان.





وفيــــــــــات





749 - يوحنا الدمشقي، قديس مسيحي.





765 - الإمام جعفر الصادق، الإمام السادس للشيعة الاثنا عشرية.





1131 - عمر الخيام، فيلسوف وعالم فلك ورياضيات فارسي.





1642 - الكاردينال ريشيليو، رجل دين وسياسي فرنسي.





1679 - توماس هوبز، فيلسوف إنجليزي.





1696 - الإمبراطورة ميشو، إمبراطورة اليابان.





1798 - لويجي جالفاني، طبيب وعالم تشريح إيطالي.





1828 - روبرت جنكنسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1935 - شارل ريشه، عالم فيزيولوجيا فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1913.





1945 - توماس مورغان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1933.





1993 - فرانك زابا، مغني أمريكي.





2005 - ألفريد فرج، كاتب مسرحي مصري.





2006 - صفي الرحمن المباركفوري، أحد علماء الحديث في الهند.





2011 - سقراط، لاعب كرة قدم برازيلي.





2011 - عبد الحق أبو الخباب أحد مؤسسي الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.





2012 - طلحت حمدي، ممثل ومخرج سوري.





2015 - يوسي سريد، سياسي إسرائيلي.





2017 - علي عبد الله صالح، رئيس اليمن الشمالي السادس ثم رئيس الجمهورية اليمنية الأول.





أعيــــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات





ذكرى القديس يوحنا الدمشقي.





يوم التعدين في بولندا.



