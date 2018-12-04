زي النهاردة بتاريخ 4-12-2018
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 4-12-2018
أحداث
1110 - الحملة الصليبية الأولى تحتل مدينة صيدا.
1858 - الإنجليز يخلعون «بابر شاه الثاني» آخر حكام «بني تيمور» في الهند عن عرشه وينفونه خارج البلاد.
1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يبحر إلى أوروبا لبدء محادثات السلام في مدينة فرساي بشأن الحرب العالمية الأولى.
1952 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر في علاقة تونس بفرنسا.
1954 - محكمة الثورة بمصر تحكم على ستة من قيادات الإخوان المسلمين بالإعدام، وعلى سبعة آخرين بالسجن المؤبد وذلك بتهمه محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فيما عرف باسم حادثة المنشية.
1977 - مظاهرات في منطقة الأندلس تطالب بحكم ذاتي موسع، أسفرت عن مقتل مانويل خوسيه غارثيا كاباروس.
1982 - جمهورية الصين الشعبية تتبنى دستورها الجديد.
1983 - الولايات المتحدة تقصف المواقع السورية في لبنان.
1985 - استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي «روبرت ماكفرلين» وذلك في أعقاب خطف المقاتلات الأمريكية لطائرة ركاب مصرية كانت تقل فلسطينيين في طريقهم إلى تونس.
1990 - الاتحاد السوفيتي يسمح بالملكية الخاصة لأول مرة.
1990 - زعيم المتمردين في تشاد إدريس ديبي يعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا بعد إقالة الرئيس حسين حبري.
1991 - تحرير آخر رهينة أمريكي في لبنان تيري أندرسون بعد ست سنوات ونصف من خطفه بواسطة حزب الله.
2011 - إهباط القوات العسکرية الإيرانية طائرة RQ-170 الأمريكية التي اخترقت حدود إيران الشرقية وكانت في مهمة لجهاز الاستخبارات الاميركية.
2014 - مجلس النواب التونسي ينتخب محمد الناصر رئيسًا للمجلس، وعبد الفتاح مورو نائبًا أول لرئيس المجلس.
2017 - مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد مقاتلين من الحوثيين؛ أثناء فترة المعركة التي قامت في صنعاء.
مـــــــــــواليــــــــــــــد
1590-السلطانة كوسم، نائبة السلطنة و زوجة السلطان أحمد الأول اليونان
1795 - توماس كارليل، كاتب ومؤخ اسكتلندي.
1889 - عبد الحميد بن باديس، مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
1892 - فرانثيسكو فرانكو، ديكتاتور إسبانيا.
1949 - جيف بريدجز، ممثل أمريكي.
1953 - جين ماري بفاف، حارس مرمى كرة قدم بلجيكي.
1959 - باول مكغراث، لاعب كرة قدم أيرلندي.
1961 - خالد سامي، ممثل سعودي.
1967 - غويليرمو أمور، لاعب كرة قدم إسباني.
1971 - طحنون بن زايد آل نهيان، سياسي إماراتي.
1975 - محمد رجب، ممثل مصري.
1980 - هدى صدقي، ممثلة مغربية.
1981 - عبد الرحمن الموسى، لاعب كرة قدم كويتي.
1982 - والدو بونس، لاعب كرة قدم من تشيلي.
1992 - جين، مغني في فرقة بانقتان.
وفيــــــــــات
749 - يوحنا الدمشقي، قديس مسيحي.
765 - الإمام جعفر الصادق، الإمام السادس للشيعة الاثنا عشرية.
1131 - عمر الخيام، فيلسوف وعالم فلك ورياضيات فارسي.
1642 - الكاردينال ريشيليو، رجل دين وسياسي فرنسي.
1679 - توماس هوبز، فيلسوف إنجليزي.
1696 - الإمبراطورة ميشو، إمبراطورة اليابان.
1798 - لويجي جالفاني، طبيب وعالم تشريح إيطالي.
1828 - روبرت جنكنسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1935 - شارل ريشه، عالم فيزيولوجيا فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1913.
1945 - توماس مورغان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1933.
1993 - فرانك زابا، مغني أمريكي.
2005 - ألفريد فرج، كاتب مسرحي مصري.
2006 - صفي الرحمن المباركفوري، أحد علماء الحديث في الهند.
2011 - سقراط، لاعب كرة قدم برازيلي.
2011 - عبد الحق أبو الخباب أحد مؤسسي الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.
2012 - طلحت حمدي، ممثل ومخرج سوري.
2015 - يوسي سريد، سياسي إسرائيلي.
2017 - علي عبد الله صالح، رئيس اليمن الشمالي السادس ثم رئيس الجمهورية اليمنية الأول.
أعيــــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات
ذكرى القديس يوحنا الدمشقي.
يوم التعدين في بولندا.
يوم البحرية في الهند.