الوحدة السعودي يؤكد قانونية مشاركة عبده والنمر أمام النصر

شدد حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي، على قانونية مشاركة لاعبي الفريق الأول، أحمد عبده وعلي النمر لاعبي المواليد في مواجهة فريقه أمام النصر.





وفاز الوحدة على مضيفه النصر 2-1 أمس الأحد في الجولة الحادية عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.





وقال خيمي في تصريحات صحفية: "مشاركة علي النمر وأحمد عبده كانت قانونية ولم نشركهم في المباراة إلا بعد تأكدنا من صحة وقانونية مشاركتهم".





ويعد ثنائي الوحدة، النمر وعبده، من المواليد السعودية الذي سمح اتحاد القدم السعودي بمشاركتهم مع الأندية في منافسات الدوري والبطولات الأخرى.





وكانت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، أعلنت عن تقديمها مذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد القدم السعودي حول إشراك نادي الوحدة 2 من مواليد السعودية في المباراة، مشيرة إلى الأمر يعد مخالفة للوائح اتحاد اللعبة.



