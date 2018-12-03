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الوحدة السعودي يؤكد قانونية مشاركة عبده والنمر أمام النصر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:43 م
الوحدة السعودي يؤكد قانونية مشاركة عبده والنمر أمام النصر
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عمر عبدالعزيز
 
شدد حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي، على قانونية مشاركة لاعبي الفريق الأول، أحمد عبده وعلي النمر لاعبي المواليد في مواجهة فريقه أمام النصر.

وفاز الوحدة على مضيفه النصر 2-1 أمس الأحد في الجولة الحادية عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال خيمي في تصريحات صحفية: "مشاركة علي النمر وأحمد عبده كانت قانونية ولم نشركهم في المباراة إلا بعد تأكدنا من صحة وقانونية مشاركتهم".

ويعد ثنائي الوحدة، النمر وعبده، من المواليد السعودية الذي سمح اتحاد القدم السعودي بمشاركتهم مع الأندية في منافسات الدوري والبطولات الأخرى.

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، أعلنت عن تقديمها مذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد القدم السعودي حول إشراك نادي الوحدة 2 من مواليد السعودية في المباراة، مشيرة إلى الأمر يعد مخالفة للوائح اتحاد اللعبة.

وم الجدير بالذكر أن اللائحة التي تستند عليها الإدارة النصراوية تنص على السماح بمشاركة لاعب واحد فقط من مواليد السعودية في المباريات.
المزيد عن: مباراة النصر والوحدة كأس دوري الامير محمد بن سلمان حاتم خيمي النصر الدوري السعودي
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