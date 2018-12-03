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بيريز يتغني بريال مدريد بعد حصد مودريتش الكرة الذهبية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:44 م
بيريز يتغني بريال مدريد بعد حصد مودريتش الكرة الذهبية
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أحمد عصام - مني العوضي
 
أكد فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، إن هذا عاشر لاعب يفوز بالكرة الذهبية يلعب لريال مدريد، مشيرا إلي أن هذا يدل علي قيمة الملكي.


وقال بيريز في تصريحات خلال حفل الجائزة : "هذا انجاز كبير جداً، وهذه الجائزة الكبيرة وريال مدريد لديها قصة حب كبيرة جداً، ونحن سنواصل وسيكون هناك المزيد".


يذكر أن رونالدو قد حصل علي الجائزة في موسمي 2016 و 2017، ولكنه غاب عنها هذا الموسم بعد رحيله عن ريال مدريد هذا الموسم.

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