رانيا يوسف عن أزمة الفستان: "المصور اتسحب وصورني من ورا.. ودا ما يصحش" (فيديو)
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:45 مهدى عبدالرازق
قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تعيش كابوس بسبب الأزمة التي أثيرت بشأن فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
وأضافت "يوسف"، خلال حوارها برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "بدل ما تصوروني، قولولي خلي بالك، وفي مصور واحد هو اللي اتسحب وصورني من ورا.. وده ميصحش".
وتابعت، "من يوم الخميس مخرجتش من البيت، ومبنمش كويس"، لافتة إلى أن المحامي الخاص طمأنها على وضعها في القضية.
المزيد عن: مهرجان القاهرة السينمائي فستان رانيا يوسف المثير رانيا يوسف التوك شو أزمة فستان رانيا يوسف أخبار مصر أخبار