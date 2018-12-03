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رئيس"الغرف التجارية": لا يوجد أحد يستطيع التحكم بالأسعار في مصر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:44 م
رئيسالغرف التجارية: لا يوجد أحد يستطيع التحكم بالأسعار في مصر
أحمد الوكيل
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كساب أحمد
 
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة قامت بتحديد سعر الدولار الجمركي بعد تعويم الجنية بهدف تخفيض الأسعار على السلع الأساسية، وقيام الحكومة بتحرير سعره الآن جاء في إطار حماية الصناعة المحلية.

وتابع "الوكيل"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه لا يوجد احد قادر على التحكم في الأسعار، سواء الدولة أو الغرفة التجارية، لأن الأسعار تحدد بناء على العرض والطلب، وليس شيئًا آخر.

وتوقع أن ترتفع الأسعار بعد تحرير سعر الدولار الجمركي المرحلة المقبلة بنسب مختلفة وفقًا لنوع السلع.
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