رئيسة كرواتيا توجه رسالة لـ"مودريتش" بعد الفوز بالكرة الذهبية

وجهت كوليندا كيتاروفيتش، رئيسة دولة كرواتيا ، التهنئة لمواطنها النجم الدولي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018.









وقالت رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش: "نيابة عن الشعب الكرواتي ونيابة عني أود أن أوجه للوكا مودريتش التهنئة، أنت أصبحت مرجعاً لكل كرواتيا، أنا لدي الثقة بأنك ستواصل العمل والنجاح، كرواتيا فخورة بك وتُحبك لوكا".









وتوج لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 بعد الأداء الخرافي له الموسم الماضي مع ريال مدريد ومنتخب كرواتيا.









وتفوق مودريتش في صراع الكرة الذهبية على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حل وصيفًا، والفرنسي أنطوان جريزمان، الذي جاء في المرتبة الثالثة وكيليان مبابي ومحمد صلاح.



