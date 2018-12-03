عاجل.. محمد صلاح يحتل المركز السادس في قائمة الكرة الذهبية

احتل الدولي المصري محمد صلاح المركز السادس في ترتيب قائمة جوائز الأفضل المقدمة من "فرانس فوتبول" لعام 2018 في الحفل الذي استضافته باريس مساء اليوم.









وجاء في المركز العاشر هاري كين مهاجم توتنهام، فيما احتل كيفن دي بروين المركز التاسع، ثم مواطنه هازارد لاعب تشيلسي في المركز الثامن، وجاء الفرنسي الدولي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد في المركز السابع، خلف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الذي احتل المركز السادس، بينما جاء ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة في المركز الخامس، بعد كيليان مبابي، صاحب المرتبة الرابعة.









بينما سيتم تحديد المراكز الثلاثة الأولي من بين جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد ومودريتش لاعب وسط ريال مدريد ورونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.



