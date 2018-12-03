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الثلاثي الاجنبي بالهلال السعودي يقضي إجازته في دبي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:14 م
الثلاثي الاجنبي بالهلال السعودي يقضي إجازته في دبي
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عمر عبدالعزيز
 
غادر ثلاثي فريق الهلال السعودي "الأجنبي"، البرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندريه كاريلو والإسباني ألبرتو بوتيا، إلى مدينة دبي لاستغلال إجازة اليومين التي منحها البرتغالي جيسوس للاعبيه بعد ضمان تأهل الفريق إلى دور الـ8 من كأس الشيخ زايد للأندية العربية.

ويواصل الهلال استعداداته لخوض لقاء الديربي ضد غريمه التقليدي النصر السبت المقبل ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يتصدر الهلال بفارق 3 نقاط عن ملاحقه النصر مع وجود مباراة مؤجلة للهلال من الجولة الماضية ضد أحد.

ومن الجدير بالذكر فإن النصر قد تعرض أمس الأحد للخسارة من الوحدة بنتيجة 2/1.
المزيد عن: كاريلو خيسوس بوتيا الهلال السعودي النصر ادواردو
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