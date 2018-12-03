عاجل.. عادل عبد المهدي يرشح فيصل الجربا لحقيبة وزارة الدفاع العراقية

أعلن رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، مساء اليوم الاثنين، ترشيح فيصل الجربا لحقيبة وزارة الدفاع، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية".

وفيما يلي أ سماء المرشحين للوزارات الثمانية المتبقية:

عبد الامير غالب الحمداني لوزارة الثقافة، وقصي عبد الوهاب لوزارة التعليم العالي وصبا الدليمي لوزارة التربية، وهناء عمانوئيل لوزارة الهجرة.





ودا را نور الدين لوزارة العدل، وصباح نوري الدليمي لوزارة التخطيط، وفيصل الجربا لوزارة الدفاع.





وكان خمسة عشر نائباً عن ائتلاف الوطنية، أبرزهم النائب مثنى السامرائي قد أكدوا، في وقت سابق، رفضهم لترشيح فيصل الجربا لحقيبة الدفاع، وفيما طالبوا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعدم "الخضوع للرغبات الشخصية" في القائمة، شددوا على ضرورة منح عبد المهدي كامل الحرية لاختيار شخصيات وطنية وكفوءة للوزارات الشاغرة.