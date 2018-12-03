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نائب أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:17 م
نائب أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية
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الفجر السعودي
 
استقبل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان بن خلف العنزي، وفريق البرنامج.

واستمع أمير الجوف لشرح مفصل عن البرامج المقدمة من خلال برنامج تطوير وزارة الداخلية، وأهدافها وخطة الأداء المستقبلي للوزارة ودور إمارات المناطق في ذلك.

ونوه سمو نائب أمير منطقة الجوف بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, لإمارات المناطق، مؤكداً أن مثل هذه البرامج ستسهم في تنمية المناطق وتحسين الأداء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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