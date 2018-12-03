عمرو جمال: مرتبط بعقدي مع الأهلي

نفي عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيعه لنادى الزمالك خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لا يزال مرتبطاً بتعاقده مع الأحمر، ولا يحق له التفاوض مع أى نادٍ دون علم إدارة النادي.









وأكد مهاجم الأهلي أنه تم الأتفاق مع مسؤلي الأحمر، على عقد جلسة،خلال الشهر الجاري، لحسم مصيره سواء الاستمرار أو الخروج للاحتراف.









وقال الغزال، أن أولويته للنادي الأهلي، في حالة وجود رغبة للاستمراره بالفريق، أما إذا كان غير ذلك فستكون وجهته في خوض تجربة احترافية جديدة.









يذكر أن عمرو جمال ضمن قائمة الانتظار للأهلي هذا الموسم، فى ظل عدم قيده بقائمة الفريق مع بداية الموسم.



