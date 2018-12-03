عمرو أديب عن تبرئة مستشفى 57357 من تهم الفساد: "مبروك.. واللي غلط لازم يعتذر"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تبرئة وزارة التضامن مستشفى 57357 من تهم الفساد المالي التي وجهت إليها، قائلا: "57357 بريئة، ومبروك لمصر".





ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، التحية إلى وزارة التضامن لتحقيقها في الواقعة بحيادية، مضيفًا: "أنا بحب المستشفى دي، وأنا طوبة فيها، وشاركت في بنائها، وأعتبر نفسي أحد ملاكها".



