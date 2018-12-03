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عمرو أديب عن تبرئة مستشفى 57357 من تهم الفساد: "مبروك.. واللي غلط لازم يعتذر"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:16 م
عمرو أديب عن تبرئة مستشفى 57357 من تهم الفساد: مبروك.. واللي غلط لازم يعتذر
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تبرئة وزارة التضامن مستشفى 57357 من تهم الفساد المالي التي وجهت إليها، قائلا: "57357 بريئة، ومبروك لمصر".

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، التحية إلى وزارة التضامن لتحقيقها في الواقعة بحيادية، مضيفًا: "أنا بحب المستشفى دي، وأنا طوبة فيها، وشاركت في بنائها، وأعتبر نفسي أحد ملاكها".

ولفت إلى أن حملة الهجوم التي شنها الكاتب وحيد حامد ومن ورائه عدد من الإعلاميين، تسببت في نقص التبرعات، مضيفًا: "اللي غلط لازم يعتذر، وفي رقبته قلة التبرعات والخوف من المستشفى، اتهددنا كلنا عشان منتكلمش بس من أنتم. اعتذروا يرحمكم الله".
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