أيمن الكاشف: دخلت مجال التعليق الرياضي بـ"الصدفة"

كشف المعلق الرياضي أيمن الكاشف، أنه دخل مجال التعليق الرياضي بالصدفة، حيث كان في بداياته لاعب كرة قدم في نادي المنيا، ومنه للنادي الأهلي وتلقى العديد من التدريبات في المجال لكنه توقف عن ممارسة الرياضة بشكلٍ عام، واتجه لإتمام تعليمه بشكلٍ جيد، ثم التحق بالتلفزيون المصري.

أضاف "الكاشف" خلال حواره، صباح اليوم الاثنين، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "eXtra News"، أن بدايته في التلفزيون المصري كانت مختلفة، حيث بدأ بمجال الرقابة، ثم إعداد البرامج، موضحًا أن عمله كمعلق رياضي كان بالصدفة عن طريق صديق له.

أردف أن صديقه كان يجهز وقتها لبرنامج رياضي ويحتاج لمعلق ذو خلفية رياضية للتعليق على المباريات التي يذيعها في الحلقات، فعرض عليه أن يُجرب، خاصة أنهم لا يصورون مباشر، فتردد في البداية لأنه كمشاهد كان له ملاحظات على المعلقين، ولكنه وافق على التجربة.

لفت أيمن الكاشف إلى أنه أثناء معاينته لمونتاج التجربة الأولى ركز على الصوت وهل كان مناسبًا للعبة أم لا فوجده مقبولًا، فقبل التحدي وبدأت مسيرته في التعليق الكروي.