سبق – السعودية | تعليم "ظهران الجنوب" ينظم ورشة عمل بعنوان "بحث الدرس " ‪

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نظمت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, ورشة عمل بعنوان "بحث الدرس " نفذها المدرب يحيى مفرح آل خرصان بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بنجران بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ظهران الجنوب سعيد سعد الوادعي وعدد من المشرفين التربويين والمعلمين.



فيما أشاد "الوادعي "بتنفيذ مثل هذه الورش وتأثيرها الإيجابي والكبير على الميدان التربوي ،وعلى التعاون بين المراكز التدريبية في الإدارات التعليمية وتناقل التجارب والخبرات.



المصدر:- صحيفة سبق