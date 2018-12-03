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في اليوم العالمي لهم.. ماذا قدَم الرئيس السيسي لذوي الإعاقة؟ (انفوجراف)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:08 م
في اليوم العالمي لهم.. ماذا قدَم الرئيس السيسي لذوي الإعاقة؟ (انفوجراف)
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أسماء قورة
 


قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 2018 العديد من الإنجازات لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تسرد "الفجـر" أهم هذه الإنجازات.

ويحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

1- دشن في 3 يناير 2018 عام ذوي الإعاقة.
2- أصدر في 20 فبراير قانون ذوي الإعاقة.
3- افتتح الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج في شرم الشيخ في 1 أكتوبر.
4- وضع أجندة بعنوان "تمكين ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل" بمنتدى شباب العالم.
في اليوم العالمي لهم.. ماذا قدَم الرئيس السيسي لذوي الإعاقة؟ (انفوجراف)
المزيد عن: اليوم العالمي الرئيس السيسي اشخاص ذوي الاعاقة
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