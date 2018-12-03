عبد المنعم سعيد: فرنسا ليست من الجمهوريات المستقرة عبر التاريخ

علق الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر والمحلل السياسي، على تظاهرات فرنسا، قائلًا إن فرنسا ليست من الجمهوريات المستقرة عبر التاريخ، وقام بها العديد من الثورات.





وأوضح "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنه توجد أزمة في الديموقراطية، وأن الاحتجاج هو سلاح من لا سلاح له، ومن أصيب بخيبة أمل.



