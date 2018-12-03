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عبد المنعم سعيد: فرنسا ليست من الجمهوريات المستقرة عبر التاريخ

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:04 م
عبد المنعم سعيد: فرنسا ليست من الجمهوريات المستقرة عبر التاريخ
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أمنية فوزي
 
علق الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر والمحلل السياسي، على تظاهرات فرنسا، قائلًا إن فرنسا ليست من الجمهوريات المستقرة عبر التاريخ، وقام بها العديد من الثورات.

وأوضح "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنه توجد أزمة في الديموقراطية، وأن الاحتجاج هو سلاح من لا سلاح له، ومن أصيب بخيبة أمل.

وأضاف أن نقص الموارد في فرنسا السبب وراء زيادة الضرائب، لافتًا إلى أن الطبقة العاملة في البلاد المتقدمة تشعر بغربة شديدة حاليًا.
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