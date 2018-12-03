أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الأثنين الموافق 3-12-2018









شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي و الرجاء، اعتذار المنتخب السعودي من مواجهة نظيره البحرين وديا، ورد بن عمر على انتقاله للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.





موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الرجاء والترجي





يواجه نادي الرجاء نظيره الترجي يوم 29 ديسمبر الجاري، ويحتضن الملعب الأوليمبي برادس أحداث المباراة في بطولة السوبر الإفريقي.





وستقام المباراة بين الترجي الحائز على كأس رابطة الأبطال الإفريقية و الرجاء الذي ظفر بكأس الكونفدرالية الإفريقية.





ويذكر أن المباراة ستقام بعد عودة الترجي التونسي من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات في الفترة الممتدة بين 12 و22 ديسمبر.





المنتخب السعودي يعتذر عن عدم مواجهة البحرين وديا





اعتذر الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عدم خوض مباراته الودية أمام منتخب البحرين، وجاء ذلك نظرا لتغيير نظام معسكر الفريق في إطار استعداداته للمشاركة في كأس آسيا 2019.





وأكدت صحيفة "الاقتصادية" أن منتخب السعودية اعتذر عن عدم مواجهة البحرين ودياً، والتي كان من المقرر إقامتها في 26 من ديسمبر الجاري في دبي.





وأوضحت مصادر للصحيفة أن سبب الاعتذار هو تأخير انطلاق المعسكر من 15 إلى 23 ديسمبر الجاري.





وتابعت أيضا بسبب عدم حرمان الفرق من لاعبيها الدوليين في الجولتين 13 و14 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





الشارقة يتصدر الدوري الإماراتي مؤقتا





انفرد فريق الشارقة مؤقتا بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه المثير اليوم الاثنين على مضيفه الوحدة 3 /2 في المرحلة الثانية عشر.





ورفع الشارقة رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة والعين.





محمد بن عمر ينفي انتقاله للأهلي و يكذب "تكتوك"





نفى محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي التونسي انتقاله للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.





وأكد محمد أمين بن عمر لإذاعة "موزازيك" التونسية أنه لا تربطه أي صلة بينه وبين منجي تكتوك وكيل اللاعبين.





واوضح بن عمر أنه لم يفاوض الأهلي للانتقال إليه في يناير كما أن مسئولي النجم الساحلي لم يفعلوا ذلك.





محمود بنحليب يقتنص لقب "هداف" الكونفيدرالية





نجح المغربي محمود بنحليب لاعب الرجاء البيضاوي بأقتناص لقب "الهداف" لكأس الكونفدرالية بـ12 هدافا متفوقًا على مهاجم فيتا كلوب، جان جاك ماكوسو، بفارق هدفين.





وحصد الرجاء المغربي بطولة الكونفيدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولي بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة والخسارة في الإياب بنتيجة 3-1.





ويذكر أن بنحليب ينافس على جائزة أفضل لاعب واعد بإفريقيا، كما يتواجد ضمن قائمة تضم 34 لاعبا للمنافسة على لقب أفضل لاعب إفريقي للسنة الحالية.



