أمير كرارة ووليد منصور يحتفلان بأول أيام تصوير "خالد أرجنيش" (صور)

وحضر الإحتفال زوجة النجم "أمير كرارة" ومديرة أعمال النجم "خالد أرجنيش" ومصمم مشاهد الآكشن "داني" والمخرج "بيتر ميمي".

"كازبلانكا" بطولة "أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبدالعزيز، باسل خياط، أحمد داش"، والنجم المغربي "محمد مفتاح"، والنجم التركي "خالد أرجنيش".

الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق وسوف يتم تصويره بين مصر ودولتين علي أعلي مستوي من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السنيما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركه لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

الفيلم تأليف "هشام هلال" إنتاج "وليد منصور"، "يوسف الطاهر"، مشاهد الأكشن تحت إشراف "كالا"، إخراج "بيتر ميمي"، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم "أمير كرارة" مع المنتج "وليد منصور".