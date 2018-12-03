محامٍ: النيابة ستستدعي رانيا يوسف للتحقيق بسبب فستانها

قال وحيد الكيلاني، المحامي، إنه تقدم ببلاغًا للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب ارتدائها فستان عارٍ في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي، لافتًا إلى أنه لا يملك التنازل عن هذا البلاغ، وهناك جلسة تحددت للنظر في هذا الموضوع.





وتابع "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أنه عندما تقدم ببلاغ ضد "يوسف" كان هدفه الحفاظ على الثقافة الاجتماعية والقيم والأخلاق للمجتمع المصري.



