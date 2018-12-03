أول تعليق من مودريتش خلال حفل الكرة الذهبية





أبدى الكرواتي الدولي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني أنه سعيد للغاية في التواجد في حفل توزيع جوائز الأفضل والكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2018 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.





وقال مودريتش في تصريحاته لقناة "ليكيب" الفرنسية: "إنه لشرف بالنسبة لي أن أتواجد هُنا في هذه الأمسيه الجميلة".





وتابع حديثه: "أنا هُنا من أجل الاستمتاع في هذا الحفل وسوف نرى من سوف يفوز الليلة، أنا سعيد بمجرد وجودي هُنا".



