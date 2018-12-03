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"الخيبري" أول صفقات النصر السعودي في الانتقالات الشتوية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:51 م
الخيبري أول صفقات النصر السعودي في الانتقالات الشتوية
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن اللاعب الدولي الشاب عبدالله الخيبري لاعب محور الشباب، سيكون صفقة النصر اﻷولى في الانتقالات الشتوية القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن الخيبري يدخل الفترة الحرة في فبراير القادم، حيث يُفضل الشباب برئاسة خالد البلطان، الاستفادة من بيع الفترة المتبقية من عقد الخيبري لصالح النصر بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية بين الأطراف الثلاثة.

ويعتبر الخيبري أحد الخيارات المفضلة لمدرب المنتخب السعودي، خوان أنطونيو بيتزي، حيث تمسك به بيتزي في القائمة النهائية التي خاضت المونديال الروسي.
المزيد عن: كأس دوري الامير محمد بن سلمان بيتزي النصر المنتخب السعودي الشباب السعودي الدوري السعودي الخبيري
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