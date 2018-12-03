"الخيبري" أول صفقات النصر السعودي في الانتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن اللاعب الدولي الشاب عبدالله الخيبري لاعب محور الشباب، سيكون صفقة النصر اﻷولى في الانتقالات الشتوية القادمة.





ومن الجدير بالذكر أن الخيبري يدخل الفترة الحرة في فبراير القادم، حيث يُفضل الشباب برئاسة خالد البلطان، الاستفادة من بيع الفترة المتبقية من عقد الخيبري لصالح النصر بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية بين الأطراف الثلاثة.



