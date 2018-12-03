عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ ولي عهد أبو ظبي بالعيد الوطني للإمارات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى للتهنئة بالعيد الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة الذكرى التاريخية لتأسيس الاتحاد.





وقال السفير بسام راضي ا لمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس تمنى لدولة الإمارات الشقيقة حكومةً وشعباً المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.



