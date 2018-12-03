سولاري ومنح الثقة للاعبي الـ"كاستيا"

علقت تقارير صحفية اسبانية، على اعتماد سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد على لاعبي "الكاستيا"، حيث أنه منذُ حوالي شهر تولى المدرب الأرجنتيني مهمة قيادة الفريق الأول ولكنه لايزال يبدو مدرباً للكاستيا.





ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن سولاري لايزال واثق في اللاعبين الشباب في الفريق والذين ترعرعوا في الكاستيا مثل داني كارفخال ولوكاس فاسكيز إلى جانب ذلك الوجوه الجديدة مثل ماركوس يورينتي وسيرجيو ريجولين والأوروجوياني فيدريكو فالفيردي.





أعطى لهم سولاري فرصة ضد فالنسيا والذين لم يحصلوا على فرصة كان فينسيوس جوينيور وخافي سانشيز الذين كانوا على مقاعد البدلاء ولكنهم قبل بضعة أسابيع كانوا ضمن التشكيلة التي شارك بها سولاري وهناك فرصة لهم للمشاركة ضد ميليلة يوم الخميس في بطولة كأس الملك.





ويبدو بأن هذه الأستراتيجية جزء من فكر سولاري وهو الأعتماد على لاعبين الشباب في الفريق، سيرجيو ريجولين وماركوس يورينتي حيث أثبتوا بأنهم مفاجأة الموسم حتى الآن عندما حصلوا على فرصة من قبل المدرب بعد إصابة مارسيلو وكاسميرو.





وبدون كاسميرو في الفريق حصل ماركوس يورينتي على فرصة للعب بجانب كروس ولوكا مودريتش وأيضاً فالفيردي الذي حصل على دقائق عندما شارك بديلاً لـ لوكا مودريتش .. فينسيوس جونيور أيضاً يشعر بأهمية في التشكيلة بجانبه المدافع خافي سانشيز الذي حل أزمة الدفاع المتزايد.



