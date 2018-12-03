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فاطمة عيد: "جوزي سي السيد ومش بعمل حاجة غير بموافقته"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:40 م
فاطمة عيد: جوزي سي السيد ومش بعمل حاجة غير بموافقته
فاطمة عيد
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مريم الشريف
 
كشفت المطربة الشعبية فاطمة عيد، أن زوجها كتب الأغنية "أنا بنت عمك" حبا فيها، وعلق الإعلامى تامر أمين قائلا: "انتى بتولعى البيوت دلوقتى".

وقالت "عيد" خلال لقائها فى برنامج "آخر النهار" المعروض على شاشة النهار: "جوزى هو سى السيد، الآمر الناهى، والرجال قوامون على النساء، ومش بعمل حاجة غير بموافقته".
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