فاطمة عيد: "جوزي سي السيد ومش بعمل حاجة غير بموافقته"
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:40 ممريم الشريف
كشفت المطربة الشعبية فاطمة عيد، أن زوجها كتب الأغنية "أنا بنت عمك" حبا فيها، وعلق الإعلامى تامر أمين قائلا: "انتى بتولعى البيوت دلوقتى".
وقالت "عيد" خلال لقائها فى برنامج "آخر النهار" المعروض على شاشة النهار: "جوزى هو سى السيد، الآمر الناهى، والرجال قوامون على النساء، ومش بعمل حاجة غير بموافقته".
وقالت "عيد" خلال لقائها فى برنامج "آخر النهار" المعروض على شاشة النهار: "جوزى هو سى السيد، الآمر الناهى، والرجال قوامون على النساء، ومش بعمل حاجة غير بموافقته".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن فاطمة عيد سينما دراما الفجر الفني اخبار فاطمة عيد اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن