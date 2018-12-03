فاطمة عيد: "جوزي سي السيد ومش بعمل حاجة غير بموافقته"



وقالت "عيد" خلال لقائها فى برنامج "آخر النهار" المعروض على شاشة النهار: "جوزى هو سى السيد، الآمر الناهى، والرجال قوامون على النساء، ومش بعمل حاجة غير بموافقته".

كشفت المطربة الشعبية فاطمة عيد، أن زوجها كتب الأغنية "أنا بنت عمك" حبا فيها، وعلق الإعلامى تامر أمين قائلا: "انتى بتولعى البيوت دلوقتى".