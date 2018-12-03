سعر الدولار أمام الجنيه قبل نهاية التعاملات اليوم الإثنين 3/12/2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، ليسجل فى البنك الأهلى عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر سعر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





وسجل السعر العملة فى بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقى، والتجاري الدولى، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.



