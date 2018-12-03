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شاهد.. محمد منير يضع اللمسات النهائية على ألبومة الجديد (صورة)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:34 م
شاهد.. محمد منير يضع اللمسات النهائية على ألبومة الجديد (صورة)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

يضع الكينج محمد منير اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد والذي من المقرر طرحه فى العام الجديد.

 

ونشر منير صورة له من داخل الاستوديو من خلال صفحته على "إنستجرام" .

 

يذكر أن محمد منير طرح أول أغانى ألبومه الجديد "وطن" والتى تحمل اسم "طاق طاقية" وذلك عبر الساوند كلود.

 

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وهى واحدة من 3 أغان تعاون فيها منير مع الملحن والموزع محمد رحيم، وتعد أولى الأغاني التى ضمها للألبوم.

 

كما قرر منير أن يطرح ألبومه على طريقة المطرب عمرو دياب حيث يطرح أغنية كل أسبوعين من الألبوم الجديد.

 

شاهد.. محمد منير يضع اللمسات النهائية على ألبومة الجديد (صورة)
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