خبير عسكري: "في دول اتشالت من على الخريطة لما حاولت تصنع السلاح"



قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق، إن قيام الدولة بتصنيع السلاح ليس أمرًا سهلًا، وفي حاجة لقرار مستقل وإمكانيات مادية ضخمة، معقبًا: "في دول اتشالت من على الخريطة لما حاولت تصنع السلاح".



وتابع "سالم"، خلال حواره مع الفضائية "المصرية"، مساء الإثنين، أن قرار مصر بإعادة تصنيع السلاح مرة أخرى قرار جيد للغاية، وفي حاجة لعلاقات جيدة مع الدول الكبرى.



وأشار إلى أن مصر كانت تصنع العديد من أنواع الأسلحة في زمن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مثل بعض أنواع الطائرات، لكنها لم تطور.



