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يهود إسرائيل قلقون من الاقتتال الداخلي أكثر من الصراع مع العرب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:30 م
يهود إسرائيل قلقون من الاقتتال الداخلي أكثر من الصراع مع العرب
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وكالات
 
لأول مرة أعرب يهود إسرائيل عن قلقهم من الاقتتال الداخلي فيما بينهم، أكثر من قلقهم من الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء معهد الديمقراطية الإسرائيلي في إجراء استطلاعات الرأي حول هذا الشأن منذ 16 عاماً.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن 36% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن التوتر بين اليهود المحافظين والليبراليين، هي أكبر مشكلة في البلاد، بينما قال 28% إن أكبر مشكلة هي الصراع بين العرب واليهود.



وفي 2012، قال 9% فقط من اليهود إن الخلافات مع اليهود الآخرين، هي السبب الرئيسي في التوترات، بينما قال 47% إن أساس التوتر المشاكل مع العرب.



وقالت تامار هيرمان مديرة مركز غوتمان لأبحاث الرأي العام والسياسة، التابع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "تشكلت كتلتان داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي، ولدى كل منهما آراء متعارضة حول مختلف جوانب المجتمع الإسرائيلي".



وتابعت هيرمان إن "هذا الاستقطاب عملية خطيرة، ما يعكس العجز عن التوصل إلى إجماع على المصلحة العامة".



وأجرى الاستطلاع بعدما مررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلسلة من القرارات الاستقطابية التي شملت قانون الدولة اليهودية، ومنع الجماعات المعارضة لتعامل الجيش مع الفلسطينيين من التحدث في المدارس، والترويج لقانون يسمح للبرلمان بإلغاء اعتراضات المحكمة العليا.
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