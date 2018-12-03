ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الشحات يثأر للأهلي.. العين يهزم الوصل بثلاثية في الدوري الإماراتي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:30 م
الشحات يثأر للأهلي.. العين يهزم الوصل بثلاثية في الدوري الإماراتي
طباعة
منى العوضي
 
ساهم المصري حسين الشحات في فوز فريقه العين الإماراتي على مضيفه الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الإثنين وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري الخليج العربي.

وأحرز الشحات هدف العين الثالث وصنع الهدف الثاني الذي سجله زميله البرازيلي كايو، وكان الوصل قد سجل هدف عكسي عن طريق إسماعيل أحمد لاعب العين داخل شباك فريقه في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة؛ يرفع العين رصيده للنقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري فيما يتصدر الشارقة الترتيب بـ28 نقطة وبفارق الأهداف عن العين بينما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 11 في المركز الـ11.

المزيد عن: حسين الشحات الوصل العين الشارقة الدوري الإماراتي الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
1
x
17:30
3
العين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 9:00:00 PM