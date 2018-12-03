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النجم الساحلي: الأهلي لا يقدر على ثمن "بن عمر"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:30 م
النجم الساحلي: الأهلي لا يقدر على ثمن بن عمر
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الفجر الرياضي
 
نفى مهدي العجيمي رئيس فرع كرة القدم في النجم الساحلي التونسي، خلال تصريحات صحفية ما تردد عن دخول الأهلي في مفاوضات رسمية لضم لاعب الوسط محمد أمين بن عمر.


ويرى العجيمي أن الأهلي لن يستطع دفع ثمن أمين عمر لأنه مطلوب بشدة في الأندية الأوروبية.


جدير بالذكر أن أمين بن عمر يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع ويبلغ من العمر 26 عاما، ولعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأهلي جدة.


ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل العودة مرة أخرى لخط سير الانتصارات بعد الخروج العربي والأفريقي المذل.

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