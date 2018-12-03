ماذا قال النواب عن افتتاح معرض "إيديكس 2018"؟ (تقرير)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس2018" اليوم الاثنين، بمشاركة 373 شركة عالمية مُتخصصة في الصناعات العسكرية من 41 دولة إلى جانب 57 وفدًا رسميًا، الأمر الذي أكد عليه نواب البرلمان أن تنظيم مصر لمثل هذا المعرض يعكس إيمان دول العالم وثقتهم بقدرات العسكرية المصرية والذي يقام للمرة الأولى على أرضها في تاريخها.





معرض "ايدكس 2018" يعكس قوة مصر على الصعيد العسكري

قال اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس2018" على أرض مصر يعطي رسالة للعالم بأن مصر لديها إدارة قوية تستطيع تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية باحترافية شديدة.





وأضاف العوضي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن المعرض يشارك فيه 373 شركة عالمية مُتخصصة في الصناعات العسكرية وتمثل 41 دولة إلى جانب 57 وفدًا رسميًا وهذا يعكس قوة مصر على الصعيد العسكري أمام دول العالم، مُؤكدًا أن الهدف الرئيسي من وراء تنظيم معرض "ايدكس2018" هو التعرف على التكنولوجيا الحديثة العسكرية وتبادل الخبرات مع الدول الكبرى المُهتمة بتجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية.





فرصة لتبادل الخبرات العسكرية

وفي نفس السياق، أشاد النائب فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب، بإطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس "2018 قائلا:"أن إنشاء معرض دولي للصناعات الدفاعية بمصر شئ عظيم ومشرف يوضح أن مصر أصبحت دولة مستقلة ومحورية".





وأضاف أبو خضرة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية للتباحث بشكل أعمق في آخر التطورات التكنولوجية الصناعية، كما يتيح الفرصة لتطوير الأسلحة والمعدات القديمة، وتصدير الأسلحة إلى العالم في القريب العاجل.









مصر دولة قوية آمنة مستقرة

وأشار النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن افتتاح هذا المعرض على أرض مصر رسالة للعالم أجمع بأن مصر دولة قوية آمنة مستقرة.





وأكد "إسماعيل" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أنها فرصة لاستعراض التطور التكنولوجي في الصناعات الحربية المصرية، في ظل حرص مصر على تطوير صناعة السلاح بها، والتي تعتبر جزءًا من خطة مصر في مكافحة الإرهاب ومنع المخاطر التي تهدد أمن الدولة.









لا تنمية بدون درع قوي يحميها

وفي السياق ذاته، أكد النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن معرض "ايديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية كأول معرض عالمي تنظمه مصر بمثابة رسالة واضحة لكل دول العالم بأن مصر دولة لها تأثير قوي على الصعيد الدولي.



