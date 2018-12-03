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تعليق ناري لـ أحمد موسى على تعذيب الأمن الفرنسي لمتظاهر (فيديو)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:38 م
تعليق ناري لـ أحمد موسى على تعذيب الأمن الفرنسي لمتظاهر (فيديو)
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو، للأمن الفرنسي قام بخطف محتج وانهالوا عليه بالضرب المبرح، معلقًا: "فضيحة للأمن الفرنسي"

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن المواطن الفرنسي تعرض للسحل والتنكيل بوحشية وبلا رحمة، متسائلًا: "أين حقوق الإنسان؟ والحكومة الفرنسية؟ هل مباح دم المواطن".

وأعلنت النيابة العامة فى العاصمة الفرنسية "باريس" أن 139 شخصا سيمثلون أمام العدالة، كما تم تمديد احتجاز 111 آخرين لفترة اطول لدى الشرطة وذلك بعد اندلاع أعمال عنف أول امس السبت فى باريس على هامش مظاهرة "السترات الصفراء".
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