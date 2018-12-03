عمرو عبدالحميد: "إيديكس 2018" لا يقل عن أي معرض عسكري في العالم

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن دول كبيرة مثل روسيا وفرنسا وألمانيا قادرون على تنظيم معارض عسكرية، تعرض فيها كل التقنيات العسكرية والأسلحة المتنوعة.



وأضاف في برنامج "رأي عام" على قناة "TeN" أن معرض إيديكس 2018 بمصر لا يقل جودة عن أي معرض عسكري في العالم، وأن مصر دخلت ضمن الدول الكبرى القادرة على تنظيم المعارض العسكرية بجانب أمريكا وروسيا وألمانيا وفرنسا.



وتابع أن افتتاح المعرض لم يأت من فراغ، ويؤكد ثقة دول العالم في مصر والأمن والأمان بها، وأن المعرض هو الأول في أفريقيا، وشارك فيه العديد من الدول و10 وزراء دفاع، و7 رؤساء أركان، و370 شركة عالمية من 41 دولة، مشيرًا إلى أن المعرض له أبعاد سياسية واقتصادية وفوائد ستعود على مصر.

