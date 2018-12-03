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دفاع البرلمان: "إيدكس 2018" سيدعم الكفاءة القتالية للقوات المسلحة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:23 م
دفاع البرلمان: إيدكس 2018 سيدعم الكفاءة القتالية للقوات المسلحة
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كساب أحمد
 
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن معرض مصر الأول للدفاع "إيدكس 2018" يعتبر حدث وطني عظيم تعبر فيه مصر عن مدى الآمن والاستقرار الذي تتمتع به. 

وتابع "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن هذا المعرض ضم ما يقرب من 316 شركة من أكثر من 40 دولة، مشير إلى أن "إيدكس 2018" يعتبر منصة لكل العارضين من كافة أنحاء العالم لعرض أحدث منظومات الأمن والدفاع العالمية.

ولفت إلى أن حضور 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان يؤكد أن هناك زخم كبير جدًا من معظم دول العالم لحضور "إيدكس 2018"، وهذا من شأنه دعم الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، والأمن القومي المصري بشكل عام. 
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