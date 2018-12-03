سيرك مايو بقيادة شريف أبو سعدة يحقق لافتة كامل العدد

يشهد السيرك القومي بمدينة ١٥ مايو، حضورًا جماهيريا لافت للنظر بعد توقف دام لأكثر من عشرين عام وكانت أ.د إيناس عبدالدايم قد افتتحته خلال الموسم الصيفي الماضي وسط تعطش جماهيري استقبلها بالزغاريد والتصفيق الحار ويتبع سيرك ومسرح ١٥ مايو البيت الفني للفنون الشعبية الذي يترأسه المخرج عادل عبده.

حيث شهد السيرك القومي لأول مره ثلاث فروع تقدم خدمتها الفنية والثقافية للجماهير بالمقر الرئيسي بالعجوزة وفرع جمصة، وأضيفت خيمة سيرك مايو في سابقة هي الأولي.

وفي الوقت الذي يشهد فيه السيرك القومي يوميا برامجه تحت إدارة الفنان وائل عبد الله أكد شريف أبو سعده مدير فرع مايو أن سيرك ١٥ مايو في موسمه الشتوي يشمل برنامج مدته ساعتين ونصف، وتقدمه شعبة القاهرة تحت إشراف الفنان أشرف أحمد بعد نجاح موسمه الصيفي.

وفي الموسم الثاني يتخلله عرض جديد لعرائس الماريونيت، إلي جانب مجموعه من الفقرات المبهرة والمدهشة والتي تتميز بالفكاهة وخفة الحركة وتختتم بترويض الوحوش المفترسة للفنان القدير مدحت كوته.