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أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 3/12/2018

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:01 م
أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 3/12/2018
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، بعد أن ارتفعت في الصباحية، بنحو 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 سعر 615 جنيها.

 وسجل عيار 18 نحو 527 جنيها للجرام، أما عيار 24 نحو 703 جنيهات، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4920 جنيه، والأوقية 1230 دولارا. 

يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.

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