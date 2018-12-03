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دراسة جديدة توضح علاقة "الكاري" بصحة القلب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:01 م
دراسة جديدة توضح علاقة الكاري بصحة القلب
أرشيفية
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يعتبر القلب من الأعضاء التي تتأثر بنوعيات الغذاء المتناول، وللحفاظ عليه يجب تناول مجموعة من الأطعمة التي تعزز صحته وتقيه من الأمراض، ومنها عنصر الكاري التي أثبتت الدراسات أنه مفيد لصحة القلب.

الكاري وعلاقته بصحة القلب:
تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الكركمين ، وهو مكون رئيسي في توابل الكاري ، قد يحسِّن التحمل عند ممارسة التمارين لمرضى فشل القلب.

وفقاً للموقع الطبي الأمريكي إكسبرس الطبية فإن الكركمين استخدم ، وهو مادة كيميائية تأتي من نبات الكركم ، كدواء آسيوي تقليدي لعدة قرون ، وكان يستخدم في المقام الأول لعلاج الأمراض المعدية المعوية والجروح الجلدية.

تفاصيل الدراسة:
تشير الدراسات على نحو متزايد إلى أن هذا المركب قد يمنع أو يحد من العضلات الهزيلة المرتبط بعدد من الحالات الصحية، بما في ذلك فشل القلب.

وقد توصلت أبحاث سابقة إلى أن مستويات الإجهاد التأكسدي تكون مرتفعة لدى الأشخاص المصابين بفشل القلب ويمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا.

وأضاف الباحثون في الدراسة الحديثة أن الكركم يزيد من الأنزيمات المضادة للأكسدة لمنع وإصلاح الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي وقد يحسن أداء التمرين لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب.
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