وصول الدفعة الشهرية الثانية من المنحة السعودية النفطية لعدن
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:58 موكالات
استقبل ميناء عدن، اليوم الاثنين، الحصة الثانية من منحة النفط السعودية والبالغة 65 طناً لدعم الكهرباء في المحافظات المحررة.
وقال وزير الكهرباء اليمني محمد العناني، إن وصول الدفعة الثانية من المشتقات النفطية سيسهم في مواصلة التحسن الذي يلمسه المواطن في مختلف مديريات عدن في جانب الكهرباء، وفق موقع "2 ديسمبر" اليمني.
من جهته أوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجيب حميد، أن البرنامج حريص على استمرار تدفق التيار الكهربائي في المحافظات المحررة.
ويُذكر أن ميناء عدن استقبل في بداية الشهر الماضي الحصة الأولى من المنحة النفطية السعودية الشهرية بـ 60 مليون دولار لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات اليمنية المحررة.
وقال وزير الكهرباء اليمني محمد العناني، إن وصول الدفعة الثانية من المشتقات النفطية سيسهم في مواصلة التحسن الذي يلمسه المواطن في مختلف مديريات عدن في جانب الكهرباء، وفق موقع "2 ديسمبر" اليمني.
من جهته أوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجيب حميد، أن البرنامج حريص على استمرار تدفق التيار الكهربائي في المحافظات المحررة.
ويُذكر أن ميناء عدن استقبل في بداية الشهر الماضي الحصة الأولى من المنحة النفطية السعودية الشهرية بـ 60 مليون دولار لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات اليمنية المحررة.