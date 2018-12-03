سمير فرج: "إيديكس 2018" سيرفع من تقييم القوات المسلحة المصرية عالميًا



وعن إشادة وزيرة الدفاع الفرنسية بمستوى المعرض، عقب "فرج": "تلك الإشادة تشرف مصر والعسكرية المصرية"، متوقعا ارتفاع تقييم العسكرية المصرية خلال الفترات المقبلة على مستوى العالم.



وتستمر فعاليات معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية والذي يقام لأول مرة على أرض مصر، لمدة 3 أيام، ويشارك فيه 376 شركة من 141 دولة حول العام، و7 وزراء دفاع من الدول الشقيقة، و55 وفد رسمي، و10 آلاف زائر من مصنعي الأسلحة.



وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن ما يتميز به المعرض عن المعارض المماثلة له في الدول الأخرى، هو وجود جناح خاص للمعدات التي تستخدم ضد أعمال العنف والشغب والإرهاب، حيث أصبح لمصر خبرة كبيرة في هذا المجال.