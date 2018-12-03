"العصار": معرض إيديكس 2018 ولد عملاقًا نتيجة عام من التجهيزات
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:07 مداليا الحسين
قال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هناك 376 شركة من 41 دولة حول العالم عرضت منتجاتها في معرض إيديكس 2018؛ وهذا يدل على أهمية المعرض.
وأوضح "العصار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن هناك إيضا إقبال كثيف من الوفود الرسمية على المعرض موضحًا: "حضر 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربي من كافة دول العالم وهو أمر مشرف".
وتابع: "كنا نستهدف أن يولد معرض إيديكس 2018 عملاقًا وهو ما تحقق بالفعل، نتيجة عام كامل من التجهيزات".
وتابع: "كنا نستهدف أن يولد معرض إيديكس 2018 عملاقًا وهو ما تحقق بالفعل، نتيجة عام كامل من التجهيزات".