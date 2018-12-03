مساعد وزير الخارجية يستقبل وفد جمعية الصداقة البرلمانية السعودية – المصرية

استقبل السفير مصطفى القوني مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، اليوم، عساف أبو ثنين، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السعودية – المصرية بمجلس الشورى السعودي، وبرفقته وفد من أعضاء الجمعية خلال زيارتهم الحالية إلى مصر في الفترة من 1 – 6 ديسمبر 2018، والتي التقى خلالها الوفد بالدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – السعودية بمجلس النواب المصري.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تناول اللقاء سبل دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، والإعداد للزيارة المرتقبة للشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي إلى مصر، والمنتظر خلالها التوقيع على اتفاق دعم التعاون البرلماني الثنائي، تأكيدا لدور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الاستراتيجية وبرامج التعاون بين البلدين.





كما بحث الجانبان خلال اللقاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع في اليمن ومكافحة الإرهاب. كما قاما ببحث تطوير برامج التعاون الثنائي عبر مساهمة مصر في تنفيذ رؤية المملكة 2030، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر، وإزالة العوائق أمام الصادرات المصرية للمملكة، بالإضافة إلى دعم مصر للسياسة الانفتاحية التي تتبناها المملكة عبر تعزيز برامج التعاون الفني والثقافي بين البلدين.