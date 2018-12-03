يمنى الحماقي: لايوجد استراتيجية واضحة ومحددة للتصدير في مصر

قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تصدير المنتجات للخارج قد يكون سبب في معجزات اقتصادية، مستدلة على ذلك بتجربة الصين وكوريا واليابان، مشددة على أن التصدير كان سبب في أن الصين أصبحت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، وقد يكون محرك هام للاقتصاد المصري.



وأضافت "الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن مصر حتى الآن لايوجد لديها استراتيجية واضحة ومحددة للتصدير تُبنى على الواقع، لافتًا إلى أن مصر لديها القدرة على خلق ميزة تنافسية للتصدير في العديد من الصناعات مثل صناعة الأثاث والملابس الجاهزة وصناعة المواد الغذائية والصناعات الحرفية وصناعة الجلود، ولدينا ميزة نسبية كبيرة جدًا يجب أن نحولها لميزة تنافسية وهذا مبني على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لبعض المنتجين.



وتابعت، أنه لابد أن تعمل الدولة على حل مشاكل المنتجين، ومساندة المتعثرين، وتوجيههم ودعمهم للنفاذ للأسواق الخارجية.

