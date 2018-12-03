رامي عياش يحيي حفلا غنائيا.. غدا
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:49 مالفجر الفني
يحيي المطرب رامي عياش، حفلا غنائيا غدا داخل أحد الفنادق الكبرى لصالح إحدى شركات المحمول.
من ناحية أخرى يعقد رامي عياش جلسات عمل مستمرة مع المخرجة رشا شربتجي، من أجل بدء التصوير في مسلسله الجديد في فبراير المقبل.
المسلسل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية الـ 60 حلقة، ويناقش قضية رأي عام جريئة جدًا، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا التعاقد مع نخبة كبيرة من الممثلين، كما تدرس المخرجة رشا شربتجي، العمل جيدًا لمعاينة أماكن التصوير في أقرب وقت.
يذكر أن رامي عياش أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ27.
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