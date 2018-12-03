رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروعات محاور النيل المختلفة

التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور هشام عرفات وزير النقل وعدداً من مسئولي الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات محاور النيل المختلفة.





وخلال اللقاء، عرض الدكتور هشام عرفات وزير النقل الموقف التنفيذي الخاص بمحور عدلي منصور الذي يتم تنفيذه بتكلفة مليار جنيه، حيث أشار وزير النقل إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 70%، منوهاً إلى أنه متبقي 200 مليون جنيه لختام المشروع علماً بأن المحافظة تقوم بتمويل 50 % من المشروع، ومن المنتظر افتتاحه في يونيو 2019.





كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمحور سمالوط الذي تبلغ تكلفته 1.449 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذه 18.5 %، بالإضافة إلى الموقف التنفيذيلمشروع محور قوص على النيل والمقام بتكلفة مالية تقدر بنحو 1,239 مليار جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 16 %.وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمحور ديروط، الذي تبلغ تكلفته 1.7 مليار جنيه أشار وزير النقل إلى أن نسبة التنفيذ وصلت فيه إلى 4%.





وعرض وزير النقل ايضاً الموقف التنفيذي لمحور دراو الذي يتم تنفيذه بتكلفة 1.356 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من الرفع المساحي وتم اعتماد تخطيط المحور وجار اعتماده من محافظة أسوان، وكما يتم إعداد اللوحات التنفيذية تمهيداً لعمل الجسات.



